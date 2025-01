SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após nove anos consecutivos de cursinho pré-vestibular, Ana Laura Ramazotti finalmente foi aprovada em uma faculdade pública de medicina.

A estudante viralizou no Tiktok após publicar um vídeo em que desabafava sobre seu medo de ter que fazer mais um ano de cursinho. "Esse ano, se eu não passar, vai ser meu décimo ano de cursinho e eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. Não aguento mais um ano. Ao mesmo tempo, não tenho uma segunda opção", dizia ela no vídeo, publicado há uma semana.





O desabafo de Ana Laura viralizou na internet e levantou vários debates, como a defasagem da educação de base no Brasil, métodos de estudo, escolha profissional, desistência versus persistência e saúde mental de vestibulandos.

"Eu tinha muita vergonha antes. Hoje, não tenho vergonha, porque reconheço que é um privilégio ter condições de fazer cursinho. Mas não tenho mais condições psicológicas. Estou com muito medo de não passar", disse. "Essa semana vêm os resultados e vai ser a definição de toda a minha vida."





Após suscitar os debates, ela fez outros vídeos contando sua história. Ana Laura disse que já foi aprovada em cursos particulares por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) com bolsa de 50%, mas não conseguiria pagar a outra metade.

@analauraramazotti PASSEI! É MED UEL!





"Eu tenho nota para o Fies e para o Prouni, já consegui bolsa, mas ainda teria que pagar cerca de R$ 5 mil a R$ 6 mil, e meus pais são aposentados, então está fora de cogitação."





Na última sexta-feira (10), a estudante fez um vídeo ao vivo conferido a lista de aprovados em medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no Paraná. Ao ver que seu nome consta na lista, a estudante chora, ajoelha no chão e é abraçada pelo namorado e pela mãe.





O vídeo já tem mais de 12 mil comentários, a maioria parabenizando a vitória da estudante. "Quando um vestibulando vence, todos os vestibulandos vencem", escreveu uma usuária da rede. "Calando a boca de todos! Que os frustrados aprendam que para sonho não há prazo de validade. Sucesso, Ana!", comemorou outra. "O primeiro plot de 2025, calou a boca dos juízes da internet", brincou outro.