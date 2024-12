O programa de capacitação profissional "Formare", da empresa Stellantis, fabricante de automóveis, está com inscrições abertas até 11 de janeiro de 2025 para a primeira turma em Betim, na Grande BH. O projeto é destinado a jovens de 17 a 18 anos e oferece 20 vagas para o curso de Assistente de Operações Automotivas Industriais.





O processo seletivo será online, e as inscrições podem ser feitas neste site.

Requisitos

Morar em Betim

Ter entre 17 e 18 anos

Estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública

Ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo

Não ter participado de cursos profissionalizantes anteriormente

Não ter parentesco de primeiro grau com colaboradores da Stellantis



Os benefícios incluem bolsa-auxílio, alimentação na empresa, transporte, uniformes, equipamentos de proteção individual (EPIs) e material didático.

"Acreditamos no poder da educação e da inclusão como ferramentas para construir um futuro melhor. Trazer o programa para Betim, um polo estratégico para nós, reforça nossa responsabilidade com o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes", afirma Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Transformação da Stellantis na América do Sul.

Segundo a empresa, a iniciativa qualificou, desde 2008, mais de 200 jovens em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Foram 13 turmas e, entre os participantes, 43% ingressaram no mercado de trabalho formal, e 31% tiveram oportunidades dentro da própria fábrica.





