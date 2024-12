Alunos em situação de vulnerabilidade podem retirar cesta básica durante as férias

Famílias que precisam de reforço na alimentação durante o período de férias escolares poderão consultar, a partir da próxima segunda (9/12), como retirar alimentos pelo programa “Cesta nas Férias”, que acontecerá entre os dias 11 ao 31 deste mês.

O acesso deve ser feito pela página https://cestaestudantes.pbh.gov.br/, canal de informações sobre local e datas.





As matrículas na rede municipal de ensino são a base de dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para a disponibilização do benefício. É realizado o cruzamento de informações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), considerando os registros feitos até 13 de setembro deste ano.

Serão quase 41 mil famílias com direito aos alimentos da Cesta. Em dezembro do ano anterior, 35,7 mil famílias foram atendidas, enquanto, ainda nas férias de julho deste ano, foram 32 mil famílias atendidas. Segundo a PBH, a diferença dos números pode ser explicada pela atualização dos dados da matrícula e do CadÚnico.



O que tem na cesta?



Serão dois tipos de cestas com os mesmos itens, apenas variando a quantidade de alimentos, considerando o número de estudantes matriculados em cada família.





Todas contêm: açúcar cristal, arroz branco, café em pó, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca e feijão preto, fubá, leite em pó, macarrão, óleo de soja, sal refinado e sardinha.