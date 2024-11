A jornada dupla – conciliar o Ensino Médio com o cursinho preparatório para o vestibular – é exaustiva, mas para a Dra. Brenda Bhering, ex-aluna do Colégio e Pré-vestibular Determinante, esse era o caminho necessário para realizar seu grande desejo: estudar medicina e se especializar em cirurgia plástica.

Foi em 2014, enquanto finalizava o terceiro ano do Ensino Médio, que Brenda decidiu se matricular no Determinante. Ela havia acabado de voltar ao Brasil após um intercâmbio no exterior e precisava de reforço em matérias como Física e Química, pois o ensino fora era diferente e ela sabia que precisava voltar ao ritmo brasileiro.

Além disso, já tinha em mente o curso e a faculdade que iria cursar nos próximos anos, então seus objetivos foram bem traçados, alinhados às atividades e ao cronograma da instituição.

“Fiz aulas de Redação e o preparatório intensivo para o vestibular da Ciências Médicas. Não consegui fazer o Det em período integral porque estudava e era difícil conciliar, mas participei das atividades extras e gostei muito, tanto é que passei direto no vestibular no ano de 2014 e em 6 anos, me formei na faculdade”, conta Brenda, que hoje se orgulha de ser médica formada pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.

A jornada da pós-graduação

Dra. Brenda Bhering realizando procedimentos

Após a graduação, Brenda encarou novos desafios: ingressou na residência de Cirurgia Geral pelo concurso público e passou três anos no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, antes de iniciar a especialização em Cirurgia Plástica.

Depois, ela escolheu o Rio de Janeiro para continuar sua formação e fazer residência, onde também mantém plantões de cirurgia geral e trabalha no Hospital da Plástica em Botafogo.

“Eu sempre gostei de estudar e queria algo que me desafiasse. Não venho de uma família de médicos, mas encontrei na Cirurgia Plástica a união entre a arte e o cuidado com o corpo. Lembro-me que desde muito pequena, amava assistir aos programas de TV que mostravam transformações de cirurgias plásticas. Esse desejo vem desde nova”, afirma Brenda.

Para a cirurgiã plástica, o aspecto mais gratificante do trabalho que exerce é proporcionar qualidade de vida e satisfação aos pacientes.

Dra. Brenda Bhering reforça a importância pela educação continuada

“Gosto da satisfação de ajudar, de ver a transformação, o antes e depois. Quero deixar um toque pessoal, da minha arte, em cada procedimento. Eu realmente gosto desta área, não a escolhi por causa da questão monetária”, diz a médica, que enxerga a cirurgia plástica como mais do que um procedimento estético, mas uma forma de devolver autoestima e confiança.

O caminho para a aprovação

Dra. Brenda Bhering realizando procedimentos

Se tem uma coisa que a Dra. Brenda não tem dúvidas de que o Colégio e Pré-vestibular Determinante foi essencial para direcioná-la nos estudos, especialmente pelo foco da instituição no vestibular da Ciências Médicas. Ela lembra, inclusive, das aulas especiais sobre os livros que foram cobrados na prova desta faculdade e comenta como elas foram importantes para seu ingresso no curso.

"Acredite em você; pode ser clichê, mas é verdade. Se você não acreditar que vai dar certo, provavelmente não vai. Não pense no tempo que levará e não desista da jornada, por mais anos que seja necessário estudar. Passo a passo, o tempo vai passar de qualquer forma. É melhor seguir aquilo que você escolheu e saber que será feliz na profissão!" aconselha a médica aos jovens estudantes que, assim como ela, passarão por uma longa jornada de estudos e dedicação, mas sairão vitoriosos.

A Brenda acreditou não só no seu próprio potencial em 2014, quando estava saindo do Ensino Médio, mas também no potencial que o Colégio e Pré-vestibular Determinante teria para ajudá-la na tão sonhada aprovação. E hoje, ela vive o que sempre almejou!

