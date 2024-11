O governo de Minas nomeou mais de 400 candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) nesta sexta-feira (22/11). Segundo o governo, os nomeados vão ampliar o quadro de servidores efetivos na educação. No entanto, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG) argumenta que o déficit na área é grande e a nomeação desta sexta-feira é "tímido e insuficiente". Além disso, o sindicato sustenta que nem todos os nomeados "entram em exercício" - ou seja, assumem o cargo e trabalham na área.

As vagas nomeadas são para atuação na unidade central da SEE/MG, além de 47 Superintendências Regionais de ensino e escolas estaduais.





Foram nomeados 363 professores de educação básica (PEB), 18 especialistas em educação básica (EEB), oito assistentes técnicos em educação básica (ATB), 45 analistas educacionais (ANE), 15 analistas educacionais na função de inspeção escolar (ANE-IE), 12 técnicos da educação (TDE) e um analista de educação básica (AEB).

A coordenadora-geral do Sind-UTE, Denise Romano afirma que, diante da proporção de cargos vagos, o número é "tímido e insuficiente". "Todos os nomeados já entraram em exercício?", questiona Denise. Ela aponta uma desvalorização aos profissionais da rede estadual de ensino e destaca "terríveis salários e condições de trabalho". A sindicalista também destaca que não é possível "fazer política pública de concurso público a conta gotas. É preciso que essa política case com a valorização dos profissionais".

Questionada sobre os questionamentos do sindicato, a SEE não comentou sobre a quantidade de nomeados que entram em exercício, apenas pontuou a promoção dos servidores e acompanhamento de concursos e vagas oferecidas, além de citar investimentos em formação continuada gratuita do Trilhas de Futuro Educadores e compromisso com o pagamento do piso salarial como, respectivamente, capacitação e valorização do educador.

O EM perguntou novamente sobre o tema sem resposta, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.





A lista completa com nomeações pode ser conferida no Diário Oficial do Estado.





Os nomeados nesta sexta-feira (22/11) participaram do concurso público SEE/Seplag nº 3/2023, realizado nos dias 22 e 29 de outubro do ano anterior, em 465 locais de provas, distribuídos por 45 municípios mineiros.

Os candidatos passaram por duas etapas: uma prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





Segundo o governo, foram nomeados até o momento, 6.460 servidores para atuarem na rede estadual de ensino, com atuação em Unidades de Ensino, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (Crei) e Unidade Central.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos