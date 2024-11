Prazo de inscrição para vagas remanescentes no Trilhas do Futuro termina nesta sexta; estudantes têm apenas dois dias para levar documentos à instituição escolhida

Com o prazo chegando ao fim, inscrições para vagas remanescentes na quinta edição do Trilhas do Futuro, programa da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) que oferece cursos técnicos gratuitos em Minas Gerais, podem ser feitas até a próxima sexta-feira (22/11).

Mas, além disso, os estudantes também devem se atentar aos prazos de confirmação de matrícula, que se estendem até dois dias úteis depois da inscrição.

Para isso, é preciso que os candidatos compareçam, presencialmente, à instituição escolhida e apresente a documentação exigida – são elas: carteira de identidade ou certidão de nascimento e o CPF.

Em relação aos estudantes menores de idade, é obrigatória, além da apresentação dos próprios documentos, originais e cópias da identidade e CPF de um dos pais ou responsáveis.

Hoje, ainda há vagas disponíveis para 61 cursos em 75 municípios. Entre eles: agronegócio, biocombustíveis, edificações, eletroeletrônica, enfermagem, mecânica, radiologia e veterinária.

Elas são preenchidas em ordem cronológica de inscrição. Confira a lista.

Nesta edição, são mais de 50 mil vagas em 130 municípios de Minas Gerais, sendo 156 instituições de ensino técnico e 78 cursos.