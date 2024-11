Sara Teixeira (de Ipatinga), 1ª colocada e Beatriz de Belo Horizonte, 3ª colocada no Simuladão do Estado de Minas 2024

Preparar-se para o Enem é uma tarefa que exige mais do que o estudo das disciplinas cobradas na prova. É preciso entender a dinâmica do exame, gerenciar o tempo com eficiência e desenvolver estratégias para controlar a ansiedade.

Nesse sentido, os simulados tornam-se uma ferramenta indispensável. Ao reproduzirem as condições reais do Enem, permitem que os estudantes se familiarizem com o ambiente da prova e identifiquem pontos a serem trabalhados, transformando a experiência em aprendizado prático. O Simuladão do Enem 2024, promovido pelo Determinante Colégio e Pré-vestibular em parceria com o Fibonacci Sistema de Ensino e o Estado de Minas, oferece essa experiência completa, ajudando milhares de alunos a se prepararem para o grande dia.

Mais do que uma avaliação, o Simuladão é uma oportunidade para os participantes simularem o ritmo e a pressão do exame oficial, além de desenvolverem confiança e estratégias eficazes. Isso foi essencial para Sara Teixeira Ribeiro, 18 anos, aluna de Ipatinga-MG e primeira colocada geral na edição deste ano. Para ela, os simulados foram fundamentais para aprimorar seu desempenho, especialmente no controle do tempo de prova e na gestão emocional. “Fazer muitos simulados me ajudou a manter a calma. Já tinha feito provas muito parecidas ao longo do ano, então, no dia do exame, eu sabia que tinha feito o meu melhor e estava preparada para o que viesse”, afirmou.

Sara dedicou-se a uma rotina equilibrada, que incluía aulas, exercícios físicos e tempo para a família. Ela destacava a importância de não negligenciar as disciplinas em que tinha mais dificuldade, utilizando questões como ferramenta para diagnosticar e corrigir falhas. Aos sábados, os simulados aplicados pela própria escola eram momentos de prática intensa, que também ajudavam a lidar com o ambiente diferente do habitual. “Percebi que a mudança de ambiente e o clima de ‘prova oficial’ aumentam a insegurança, mas essa prática me mostrou a importância da confiança e de se acostumar com o formato do exame.”

Beatriz Valadares Castro, 20 anos, de Maravilhas-MG, também teve um excelente desempenho, alcançando o terceiro lugar geral. Ela enfatizou a importância de revisar conteúdos diariamente e corrigir os próprios erros para otimizar o aprendizado. Com três anos de experiência em cursinhos, Beatriz ajustou sua preparação para focar em métodos que já sabia que funcionavam bem para ela, como a resolução constante de questões. “Resolver questões, corrigir e entender os meus erros foi a melhor maneira de otimizar meu tempo e aumentar meu rendimento”, contou.

Assim como Sara, Beatriz reconheceu a importância dos simulados para se familiarizar com o ambiente do exame. “Estar na sala com outros alunos, com o tempo monitorado e sob as condições do dia do Enem faz com que o exame oficial pareça apenas mais um simulado. Isso reduz muito a pressão e ajuda a construir confiança”, explicou. Ainda assim, ela apontou que questões de linguagens representavam um desafio adicional, por exigirem mais interpretação e reflexão. Para superar essa dificuldade, incluiu em sua rotina a resolução diária de dez questões de interpretação e análise textual, o que trouxe melhorias significativas.

O aprendizado compartilhado por Sara e Beatriz revela a importância de abordar a preparação de forma ampla, indo além da memorização de conteúdos. Incorporar simulados na rotina é uma maneira eficaz de identificar lacunas no conhecimento e ajustar a estratégia antes do grande dia. Outra lição importante é manter uma rotina equilibrada, que combine estudo focado, prática constante e cuidados com a saúde física e mental. Ambas as estudantes destacaram a relevância de identificar pontos fracos e trabalhar neles continuamente, seja por meio de exercícios específicos ou da revisão detalhada de erros.

Além disso, entender que o Enem é uma prova de resistência tanto mental quanto física foi um ponto comum entre as duas. A familiaridade com o ambiente e o formato do exame diminui a pressão, tornando o dia da prova oficial menos intimidador. Treinar o controle de tempo, aprender a lidar com questões mais desafiadoras e manter o emocional equilibrado são aspectos tão importantes quanto dominar o conteúdo. Nesse cenário, o Simuladão do Enem 2024 se destaca como uma oportunidade única de preparação completa, proporcionando aos estudantes a chance de treinar como será no grande dia e alcançar seu melhor desempenho.

Dicas para melhorar com os Simulados

Tanto Sara quanto Beatriz deixam lições importantes para os estudantes que se preparam para o Enem e outros vestibulares:

Treine com regularidade: Participar de simulados frequentes ajuda a criar uma rotina sólida de estudos e familiarização com a prova.

Analise os resultados: Identificar os erros e corrigir os pontos de dificuldade é essencial para o progresso.

Controle o tempo: Use os simulados para criar estratégias que permitam concluir a prova com tranquilidade.

Cuide do emocional: Encare os simulados como oportunidades para treinar também o controle da ansiedade.

