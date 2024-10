Nos Estados Unidos é bastante tradicional que alunos recebam bolsas de estudos em importantes escolas por meio do esporte. Isso acontece pela forte cultura esportiva no país.

Modalidades como futebol americano, basquete, atletismo e beisebol são extremamente populares, com campeonatos transmitidos em rede nacional e as escolas e universidades investem muito neles.

Aqui no Brasil, também há escolas que enxergam a importância do esporte para a vida das crianças, adolescentes e jovens e como a atividade é essencial para o desenvolvimento integral dos alunos. Há instituições que oferecem bolsas de estudos esportivas, que incentivam a prática de esportes e a competição saudável entre os estudantes.

O esporte pode ser um grande transformador de vidas! Histórias como a da Luiza Perdigão, uma estudante de medicina que iniciou sua trajetória escolar com a parceria do esporte são exemplos de como a atividade pode transformar a mente, o corpo e a vida pessoal e profissional das pessoas.

O início de um sonho

Dr Luiza Perdigão, entre a medicina e o esporte Arquivo pessoal

Luiza sempre foi apaixonada pelo esporte e isso alavancou sua vida escolar. Por meio de bolsas esportivas, ela estudou em grandes escolas particulares que proporcionaram um bom ensino. Sempre muito responsável, ela entendia a importância de estar ali e se esforçava para tirar notas altas e se destacar, para manter sua bolsa.

Mas o que ocupava o primeiro lugar no seu coração era o vôlei. Jogos, torneios e campeonatos faziam o coração da estudante pulsar mais forte. Porém, o ensino médio já estava acabando e ela precisou achar uma profissão que fizesse o coração bater como ele batia pelo esporte.

“No ensino médio, os colegas já meio já tinham decidido o que queriam, tinham um rumo, mas eu ainda não sabia o que queria. Tinha pessoas que me falavam que eu levava jeito para medicina, mas ao mesmo tempo eu gostava muito mais de jogar.”, conta Perdigão.

Pesquisando bastante sobre profissões, buscando afinidade em matérias da escola e pensando no futuro que gostaria de ter, a jogadora de vôlei acabou decidindo que o melhor era cursar medicina. Mas, essa decisão não foi fácil! Ela sabia que a sua opção, devido ao financeiro, era o Enem e que para isso, era preciso muito esforço e determinação.

Depois do ensino médio

Enfim a jornada no colégio se encerrou, mas Luiza não conseguiu se ingressar direto para a faculdade de medicina que já estava sonhando. “Não fui aprovada direto do terceiro ano, passei muito longe de ser. Apesar das minhas notas serem ótimas, o Enem é outra vida e exige uma preparação. E eu não tive isso”, conta.

Decidida a seguir carreira médica, ela então decidiu entrar em um cursinho preparatório para o Enem e vestibulares. No primeiro ano, ela se sentiu perdida e acabou trocando de cursinho para tentar novamente no outro ano. Foi quando ela conheceu o Colégio e Pré Vestibular Determinante.

“No Determinante foi onde eu vi o que era realmente estudar. Ali eu não era mais um dos milhares de alunos. Mas eu era a Luiza que tinha erros e acertos, pontos positivos e ajustes para fazer. A Camila e o Renato foram dois professores que pegaram na minha mão e falaram: você vai conseguir passar! Sou extremamente grata pelo o que eles fizeram por mim nessa época”.

Apesar de não ter se preparado para as provas do Enem durante o seu ensino médio, o Det conseguiu impulsionar os estudos da aluna por meio de uma educação individualizada e humanizada. Ela teve a oportunidade de ter um acompanhamento de perto, tinha a liberdade de conversar, desabafar e buscar apoio sempre que sentia necessidade.

“Eu brincava nessa época que o Determinante era a minha casa e a minha família”, confessa Luiza ao lembrar da rotina de estudos e de todo o suporte que recebeu neste tempo.

E o esporte, ficou esquecido?

Apesar de Luiza agora sonhar muito mais com a carreira médica do que com as quadras e os torneios, o esporte nunca ficou esquecido na vida dela. Mesmo com a vida corrida de uma vestibulanda, ela optou por continuar a sua rotina de atividade.

A rotina de estudos já é, normalmente, bem estressante. Fazer o que ela mais gosta e ainda liberar endorfina, que também contribui para o sucesso nos estudos, foi o “match” ideal que ela encontrou para seguir essa jornada de maneira mais leve.

O vôlei teve papel fundamental para que Luiza conseguisse trilhar esse caminho. A atividade física deve ser prioridade para todos os estudantes que buscam saúde mental nessa fase difícil.

A tão sonhada aprovação chegou!

Dia do trote na Unimontes Arquivo pessoal

“Eles confiaram tanto em mim, mas ao mesmo tempo eu pensava “porque eu?” “Será que sou isso tudo mesmo?”. E de fato, eu busquei apoio e eles retribuíram de uma maneira tão dedicada que a confiança depositada em mim me fez acreditar em mim também”, conta Luiza como foi o processo de começar a acreditar que era possível conquistar a vaga no ensino superior pela nota do Enem.

E deu tudo certo! Luiza Perdigão foi aprovada em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros. Hoje, cursando seus últimos dias de faculdade e aguardando ansiosamente a sua tão sonhada formatura, passa um filme na cabeça dela ao contar a sua jornada para nós.

“Eu não consigo imaginar se a Luiza de 2017 conseguiria imaginar tudo o que a aguardava agora faltando apenas dois meses para a formatura. Foi uma jornada muito intensa, mas foram os melhores anos da minha vida e não me arrependo! Eu olho para trás e lembro da sensação de pensar “será que vai dar certo?”, mas o esforço é sempre recompensado.”

Ah, e o esporte ainda é achado por aqui! Durante sua faculdade, ela se envolveu ainda mais nesse mundo que tanto ama, participando de jogos universitários, competindo não só no vôlei, mas também na peteca, no basquete e no handebol. Um ótimo escape para dias estressantes e hobby para uma rotina exaustiva de faculdade e hospitais.

Conheça o Colégio e Pré Vestibular Determinante

O quadro com uma mecha de cabelo é tradição do aprovado no Determinante. Divulgação

Se inspirou na história da Luiza? Faça parte do Determinante e venha trilhar um caminho de sucesso com a gente! Acesse nosso site e conheça tudo o que podemos te oferecer para te ajudar nessa jornada de estudos.