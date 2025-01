O projeto Tocando em Frente, reconhecido pelo Prêmio LED da Fundação Roberto Marinho, abriu inscrições para jovens que desejam atuar no combate à evasão escolar em escolas públicas do interior do Brasil. A iniciativa aceita candidatos de 13 a 25 anos e está com o processo seletivo aberto até a próxima quarta-feira (14/1), permitindo a participação de interessados de qualquer região, incluindo capitais e grandes cidades.

Com uma abordagem inovadora, o Tocando em Frente utiliza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), gamificação e desenvolvimento socioemocional para transformar a educação e engajar crianças no ambiente escolar. Em seis meses de atividades, os participantes têm acesso a conteúdos como programação, robótica, artes, jornalismo, inglês, debates e simulações da ONU, além de histórias inspiradoras que reforçam a autoestima e incentivam o desenvolvimento pessoal.

Atualmente, o projeto já beneficiou mais de 11 mil crianças, muitas delas em comunidades quilombolas, e tem parceria com 25 escolas públicas em todo o país. De acordo com a Unicef, cerca de 2 milhões de jovens entre 11 e 19 anos estão fora da escola no Brasil, um cenário que o Tocando em Frente busca transformar com o apoio de voluntários.

Etapas do processo seletivo

Wallace Matheus, estudante de 19 anos que participa da coordenação do projeto, explica que o processo seletivo é realizado em etapas. Na primeira, os interessados preenchem um formulário online. Os candidatos mais alinhados aos valores do Tocando em Frente avançam para uma entrevista, e os resultados finais são enviados por e-mail. "Os candidatos podem escolher para qual time desejam se aplicar. Tudo está explicado no edital, incluindo as funções de cada cargo, disponibilidade e critérios de elegibilidade", conta Wallace.

Os voluntários podem escolher entre duas áreas de atuação. A primeira é voltada para cargos internos, com atividades remotas nas áreas de marketing, operações, financeiro e gestão de jornada, garantindo o funcionamento do projeto. Já a segunda área é destinada aos diretores regionais, que recebem treinamento específico para levar presencialmente as atividades do projeto às escolas públicas.

Atualmente, o Tocando em Frente já conta com 100 voluntários ativos em várias regiões do Brasil e continua expandindo sua atuação. O prazo de inscrições para o processo seletivo vai até 14 de janeiro, e os interessados podem se candidatar por meio de formulários online, disponíveis na modalidade para times internos e diretores regionais. Mais informações sobre as vagas e os critérios de participação estão disponíveis no edital oficial do projeto.