Filósofa, escritora e ícone da contracultura, a americana Angela Davis virá ao Brasil em junho. Ela participará do Festival LED, promovido pela Globo no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22, no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio. Gratuito, o evento vai reunir personalidades e especialistas para discutir o futuro a partir de temáticas transversais à educação.

Angela abre o festival com reflexões sobre o ensino como ferramenta indispensável à luta pela igualdade, em um papo com a apresentadora Aline Midlej, da GloboNews. O líder indígena e escritor mineiro Ailton Krenak, os influenciadores Felipe Neto e Pequena Lo e o escritor e educador Mario Sérgio Cortella vão compor as mesas de discussões. Marcos Mion e Fábio Porchat já confirmaram presença.

A terceira edição do encontro contará com palestras, oficinas e shows. As inscrições para acompanhar o evento de junho já estão abertas na internet (https://somos.globo.com/movimento-led-luz-na-educacao).

O festival faz parte do Movimento LED – Luz na Educação, iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho que mapeia e reconhece práticas que estão transformando a educação no Brasil. Em três anos, o projeto distribuiu R$ 3,5 milhões para iniciativas educacionais no país.