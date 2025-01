As notas do Enem 2024 já estão disponíveis para consulta

Dois estudantes mineiros garantiram a nota máxima na redação do Enem 2024. A informação foi divulgada pelo ministro da educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (13/1). De acordo com o ministro, uma das redações foi feita por um estudante de escola pública, o que faz com que Minas Gerais seja o único estado a registrar nota máxima na prova feita por um aluno da rede pública.

Ao todo 12 estudantes de todo o país atingiram a nota máxima na redação. Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo tiveram um aluno nota mil cada. Assim como Minas Gerais, o Rio de Janeiro também teve duas notas mil.







Minas Gerais foi o estado que registrou o maior número de notas altas na redação. Conforme o Ministro da Educação, 331 mineiros pontuaram entre 980 e 1000 e 4.397 entre 980 e 950. A proficiência média da prova foi de 660 pontos. O valor representa um aumento em relação a 2023, quando a média da redação foi 645.







Os estudantes tiveram que fazer uma dissertação-argumentativa com o tema 'desafios para a valorização da herança africana no Brasil' na prova habitual. Na reaplicação do exame, o tema foi 'desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro'.

Os candidatos podem consultar a nota na página do participante no site do Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).