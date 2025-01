Uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das polícias civis e militares de Minas Gerais e da Bahia prendeu, na cidade baiana de Vitória da Conquista, um homem de 29 anos suspeito de feminicídio. Ele teria cometido o crime em Curral de Dentro, no norte de Minas, no último dia 9 de janeiro.





Segundo o delegado Thiago Cavalcante, o investigado matou sua companheira, de 28 anos, usando uma espingarda calibre 12 durante uma briga do casal. A vítima chegou a ser socorrida ainda com vida, porém, faleceu.





O suspeito fugiu logo depois de cometer o crime. Logo no início das investigações foi levantada a possibilidade de que o suspeito teria fugido para a Bahia.





Num trabalho da Inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais, a hipótese foi confirmada e foi feita a integração das forças de segurança, com o investigado sendo localizado em Vitória da Conquista.





A prisão foi feita com base nas informações das polícias e a arma do crime foi aprendida com o suspeito. Ele foi transferido para a Delegacia de Taiobeiras, também no norte mineiro. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.

