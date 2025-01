Um homem de 25 anos, suspeito de promover plataformas de jogos de azar e praticar lavagem de dinheiro, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele também é suspeito de integrar uma organização criminosa e induzir consumidores a erro. A prisão ocorreu num condomínio no Bairro Cidade Alta.





Segundo a delegada Bianca Mondaine, o investigado utilizava as redes sociais para divulgar supostos jogos de estratégia, que, na verdade, se tratavam de modalidades de jogos de azar, como roletas on-line. Tais publicações, segundo ela, teriam induzido os consumidores a erro, gerando lucros expressivos ao suspeito.





Segundo a delegada Bianca, as investigações tiveram início há cerca de três meses e apontam que o suspeito vinha praticando as atividades ilícitas há mais de três anos.





“Nos últimos dias, nosso monitoramento indicou mudanças no comportamento do indivíduo, que demonstrava suspeitar que estava sendo investigado. Ele passou a utilizar novas contas para continuar promovendo as plataformas ilegais e tentou se desfazer de bens adquiridos com os lucros ilícitos, incluindo um veículo de luxo e uma motocicleta importada”, conta ela.

A delegada explica que o investigado poderá responder pelos crimes de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, além de ser enquadrado no art. 7º, inciso VII, da Lei de Crimes contra a Relação de Consumo (Lei 8.137/90).





“Este artigo prevê punição para quem faz afirmações falsas ou enganosas a respeito de produtos ou serviços, induzindo o consumidor a erro, prática que foi constatada na divulgação das plataformas ilegais como sendo jogos de estratégia”, afirma a delegada.





Na operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, um veículo de luxo e uma motocicleta importada. O suspeito foi levado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o alcance das atividades criminosas.

