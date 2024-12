Promoção de jogos de azar, golpes milionários, estupro e injúria racial estão na lista de motivos que levaram influenciadores digitais à prisão este ano. Daniel Augusto Bicalho Ferreira Souza, de 31 anos, por exemplo, foi preso por vender blocos de argila em vez de celulares em Belo Horizonte. Uma das vítimas relatou ter sentido confiança, já que, na ocasião, ele tinha 300 mil seguidores, o que a fez pensar ser alguém com certa credibilidade.

Entre as “celebridades” no meio da influência digital está Gebê, de 26 anos, preso em setembro em Nova Lima, na Região Metropolitana. A Polícia Civil apontou que ele recebia mais de R$ 1 milhão por mês ao promover jogos de azar on-line, como o "tigrinho". Na ocasião, ele tinha mais de três milhões de seguidores apenas no Instagram.

Relembre a seguir, em ordem cronológica, 10 influenciadores que foram presos em 2024:

1 – Influenciador mineiro estupra 7 mulheres no Ceará

Em 24 de fevereiro, um influenciador digital, de 35 anos, natural de Minas Gerais, foi preso em 24 de fevereiro no Centro de Fortaleza, no Ceará, suspeito de estuprar pelo menos sete mulheres. Entre as vítimas estão uma mãe e filha. As idades variam entre 15 e 40 anos. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os crimes foram cometidos na capital cearense, na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do estado, em Tauá e Cumbuco, distrito da cidade de Caucaia.

O homem, que não teve a identidade revelada pepal polícia, tinha à época 90 mil seguidores em uma rede social. Para cometer os crimes, ele usava uma balaclava – uma espécie de touca que cobre todo o rosto deixando apenas os olhos à mostra – , uma arma de fogo falsa e alegava pertencer a um grupo criminoso. Ele também registrava fotos das vítimas e, após o estupro, as coagia a fazer pagamentos para que as imagens não fossem divulgadas.

2 – Influenciadoras entre os suspeitos de torturar corretora

Cinco mulheres e três homens, com idades entre 28 e 40 anos, foram presos pelo crime de extorsão mediante sequestro de uma corretora de imóveis, em Vespasiano, na Região Metropolitana, informou a Polícia Civil em 7 de maio. O crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano, quando a vítima, de 36 anos, ficou sequestrada por mais de cinco horas, sofreu ameaças e agressões e teve o cabelo cortado.

Influenciadoras Cláudia Rodrigues e Camila Rodrigues estão entre suspeitas de sequestrar e torturar corretora de imóveis Redes sociais/Reprodução

Conforme apurado, a vítima foi chamada para acompanhar a visita de um cliente em um condomínio de luxo, na cidade de Vespasiano. Nesse momento, o grupo teria consumado o crime. A polícia não explicou a motivação. Em maio, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou a denúncia contra todos eles. Dentre os réus, estão os influenciadores Claudia Rodrigues, Camila Rodrigues, Micaella Lima Rodrigues e Paulinho Haolei.

3 – Anunciava iPhone 15 Pro Max e entregava bloco de argila

O influenciador Daniel Augusto Bicalho Ferreira Souza, de 31 anos, foi preso em 25 de abril, no Bairro Camargos, na Região Oeste da capital, depois de simular a venda de dois celulares e, em vez dos aparelhos, entregar blocos de argila. Quatro dias depois, ele teve a prisão preventiva confirmada pela Justiça durante audiência no Fórum Lafayette. Em maio, ele virou réu por extorsão.

Influenciador foi preso ao vender blocos de argila no lugar de celulares em BH PCMG

De acordo com a Polícia Civil, a suposta venda teria sido feita em fevereiro deste ano. A vítima descobriu um anúncio feito pelo suspeito na internet, onde ele anunciava a venda dos dois celulares do modelo iPhone 15 Pro Max. A mulher marcou um encontro com o rapaz e, quando chegou ao local e pediu para conferir os aparelhos, foi ameaçada. Ela fez a transferência, e o suspeito deixou o local. Ao conferir o que estava dentro das caixas, a vítima percebeu que tinha caído em um golpe. No lugar dos aparelhos estavam dois moldes de argila, no formato dos celulares. A vítima teve um prejuízo de R$ 13 mil.

4 – Influência nas redes a serviço de ameaças, extorsão e injúria racial

No início de junho, a influenciadora Emmanuely Silva Resende, de 31 anos, também conhecida como Emma Spinner, usou as redes sociais para diversos crimes, incluindo ameaças, extorsão e injúria racial, cometidos contra empresários de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Uma das vítimas foi Mateus Costa, ex-vereador da cidade. Emmanuely o acusou de cobranças indevidas relacionadas a um apartamento que teria comprado dele.

Influenciadora digital Emma Spinner, de 31 anos, indiciada por diversos crimes virtuais, foi presa na BR-262 Redes sociais/Reprodução

A partir de então, a influenciadora passou a publicar uma série de ataques a diversas pessoas da cidade, principalmente contra outras influenciadoras e empresárias. Na ocasião, ela tinha mais de 70 mil seguidores. Foram identificadas mais de 30 vítimas, com 21 boletins de ocorrência registrados. Emmanuely mantinha quatro perfis nas redes sociais, todos removidos a pedido da Polícia Civil.

Procurada pela Justiça, ela acabou presa durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Betim, na Grande BH, na noite de 16 de dezembro, quando recebeu ordem de parada na rodovia e os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra ela.

5 – Gebê: “número 1 da roleta da América Latina”

O influenciador digital Gebê foi preso temporariamente em Nova Lima, na Grande BH, em 30 de setembro, em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro. À época, ele ostentava mais de três milhões de seguidores apenas no Instagram, onde compartilhava imagens de uma vida de luxo. Suspeito de promover jogos de azar on-line, como o "tigrinho", e ter um lucro de R$ 1 milhão por mês, ele se autointitulava como o “número 1 da roleta da América Latina”.

Gebê se intitulava o 'número 1 da roleta da América Latina' Redes sociais/Reprodução

O delegado Magno Machado disse que influenciadores digitais são contratados para serem garotos propaganda dos jogos on-line, que têm as plataformas sediadas no exterior. As plataformas pagam comissão por apostas perdidas. Cada aposta que o jogador perde, o influenciador digital ganha uma comissão", explicou em coletiva à imprensa.

As postagens do influenciador viralizam com imagens de mansões e veículos de alto valor, como uma Lamborghini e um Porsche, apreendidos pela polícia e que somam cerca de R$ 4 milhões. Ele se destaca também por gestos extravagantes, como a vez em que prometeu pagar combustível grátis para motoboys que chegassem primeiro a um posto na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mais de R$ 40 mil foram gastos na ação, documentada em suas redes sociais.

6 – R$ 2,5 milhões movimentados de forma ilegal em cinco meses

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de uma influenciadora digital, de 25 anos, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, na capital, em 22 de outubro. A mulher é investigada por lavagem de dinheiro, estelionato, divulgação de jogos de azar e rifas ilegais. Dois carros de luxo, um Porsche customizado e um Range Rover, joias de ouro, roupas de grife e um simulacro de arma estão entre os itens apreendidos. Na oportunidade, ela não foi presa porque estava grávida.

De julho a dezembro do último ano, ela teria movimentado R$ 2,5 milhões. No entanto, apenas R$ 4 mil foram declarados. As investigações começaram no início do ano, depois que a corporação recebeu informações de que a jovem estava fazendo postagens divulgando o “Jogo do Tigrinho” para seus mais de 200 mil seguidores.

7 – Agenciando casas de prostituição

Outro influencer digital foi preso preventivamente em 30 de outubro, em Belo Horizonte, por falsificar documentos e divulgar casa de prostituição. O caso veio à tona em agosto deste ano, quando um homem, de primeiro nome Alencar, natural do município de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, denunciou que estava sendo prejudicado ao notar que sua identidade havia sido clonada por outra pessoa. A vítima estava com o nome negativado e sendo processada pela Justiça do Trabalho.

O inquérito, portanto, foi instaurado, e as investigações deram conta de que o impostor era de BH. O influenciador estava se passando pela vítima há mais de cinco anos, apresentando carteira de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com os dados da vítima. O homem supostamente seria responsável por “agenciar” uma casa de prostituição no Centro da capital. O lugar, inclusive, levava o nome da vítima. O influencer tinha mais de dez perfis nas redes sociais, dentre contas particulares e profissionais, sendo que algumas somavam mais de 130 mil seguidores.

8 – Quatro influenciadores presos em operação

Quatro influenciadores foram presos contra um esquema de promoção de rifas ilegais nas redes sociais. As detenções ocorreram em 13 de novembro em Lagoa Santa, Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Ubá, na Zona da Mata. Foram presos três homens, de 26, 27 e 39 anos, e uma mulher, de 38.

A operação contou com a participação de 17 policiais civis e resultou na apreensão de quatro armas de fogo, nove celulares, notas falsas e oito veículos de luxo avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões.

9 – Casal atuava junto promovendo o 'Jogo do Tigrinho'

No início de dezembro, um casal de namorados – Dan GS, de 26 anos, e Carol Racer, de 28 – foi preso temporariamente suspeito de exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Eles foram detidos em um condomínio de luxo em Esmeraldas, na Grande BH. Dan tinha 2,2 milhões de seguidores e Carol, 487 mil. Por mês, segundo o delegado, ele arrecadava R$ 100 mil, enquanto ela, R$ 40 mil.

O casal atuava na exploração de rifas há cerca de quatro anos e migrou, há pouco mais de um ano, para o 'Jogo do Tigrinho', que seria mais rentável. Para movimentar o negócio, sempre ludibriando as pessoas, que eram manipuladas e instigadas a apostar, os influenciadores usavam plataformas do exterior, nesse caso, uma chinesa. Eles ganhavam dinheiro a cada cadastro feito na plataforma.

10 – A vida de luxo e supostos golpes de Marco dos Anjos

Marco dos Anjos teve dois carros de luxo avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão apreendidos Redes sociais/Reprodução

O influenciador digital Marco dos Anjos, de 26 anos, foi preso em 10 de dezembro, em Belo Horizonte, sob suspeita de promover jogos de azar, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal. Ele tem 2,8 milhões de seguidores somente no Instagram. Durante a operação, foram apreendidos dois veículos de luxo avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão. As investigações, que começaram em agosto deste ano, apontaram que o influencer movimentava valores ilícitos utilizando roletas virtuais.