Belo Horizonte amanheceu com chuva nesta segunda-feira (30/12) e a previsão é que haja pancadas com raios e rajadas de ventos ao longo do dia.





De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 18ºC e a máxima pode chegar a 24ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 70% à tarde.





Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil Municipal recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.





Recomendações da Defesa Civil de BH





Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.



Minas





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação é parecida em todo o estado de Minas Gerais. Isso porque, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece a condição de chuva.





A meteorologista Anete Fernandes explica que a ZCAS ocorre quando estabelece o canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, formando uma grande banda de nebulosidade que se estende desde a Amazônia passando pelas regiões citadas e se estendendo sobre o oceano Atlântico, onde se conecta com uma frente fria estacionária, que neste momento atua nas imediações do litoral do Paraná.

“Este sistema já está influenciando o tempo na Grande BH. Esta chuva contínua, às vezes moderada, às vezes forte e às vezes apenas um chuvisco, é característico da ZCAS”, diz a especialista.