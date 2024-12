Belo Horizonte segue sob alerta para chuva neste sábado (28/12). Segundo a Defesa Civil, pancadas de chuva de até 40 milímetros com raios e rajadas de vento de 50km/h podem atingir a capital até a manhã de domingo (29/12).





Por causa das chuvas dos últimos dias, BH está sob alerta para risco geológico até a próxima sexta-feira (3/1). As regionais Barreiro, Centro-sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova estão sob alerta alto, e a regional Leste está sob alerta moderado. A Defesa Civil da capital recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Muita chuva em dezembro





Em dezembro de 2024, Belo Horizonte registrou mais do que o dobro do volume de chuva acumulado no mesmo período de 2023. Em dezembro do ano passado, a regional com maior volume de chuva foi a Leste, com 216 milímetros, cerca de 64% do esperado para o mês.





Neste ano, todas as regionais da capital já ultrapassaram a média histórica de dezembro. Na região Oeste, o volume de chuva registrado em dezembro até o momento é de 422,2 milímetros, ou seja, 124,5% do esperado para o mês. A média climatológica de dezembro é de 339,1 milímetros.





Acumulado de chuva em dezembro até 5h30 do dia 28:





Barreiro: 420,1 (123,9%)

Centro Sul: 405,8 (119,7%)

Leste: 393,8 (116,1%)

Nordeste: 405,2 (119,5%)

Noroeste: 390,6 (115,2%)

Norte: 393,8 (116,1%)

Oeste: 422,2 (124,5%)

Pampulha: 389,2 (114,8%)

Venda Nova: 384 (113,2%)





Recomendações na chuva





A Defesa Civil reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O órgão também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.