Um acidente com um ônibus deixou ao menos 20 pessoas feridas e fechou a BR-381 por mais de sete horas na altura da cidade de Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas.





Ao tentar desviar de uma carreta, o ônibus bateu em um barranco e tombou na pista na noite dessa sexta-feira (27/12).





O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas. De acordo com a corporação, 20 pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar e 31 receberam alta da equipe médica ainda no local do acidente. O estado de saúde das vítima feridas não foi divulgado.

Após a retirada do ônibus da pista, a guarnição dos bombeiros aplicou serragem na via para eliminar o risco de derrapagem.

Depois de cerca de sete horas de atendimento à ocorrência, a pista da BR-381 foi liberada para o fluxo de carros às 3h30.