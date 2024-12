A passagem de ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ficar mais cara a partir deste domingo (29/12). A medida de aumentar para R$ 6,40 foi determinada em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte na última quinta-feira (26/12). O aumento em relação ao preço atual, que é de R$ 6, é de 6,15%. Desde julho de 2019, o preço da passagem já aumentou R$ 1,65.

A decisão foi criticada por moradores da cidade que reclamam que a medida, além de aumentar o dispêndio com transporte, também dificulta o acesso a políticas públicas e aumenta o uso de veículos privados e do uso de aplicativos, o que contribui para aumentar a poluição ambiental.

"A passagem de Contagem é uma das mais caras entres as passagens municipais e o transporte público é o principal motivo de reclamações da população. No entanto, neste quesito não vemos a participação popular que é tão propagada em outras áreas e nem vemos melhorias nas ruas. Os contratos de transporte não atendem e não são revistos. O serviço é péssimo e os empresários são presenteados com subsídios", reclamou a bibliotecária Marina Costa.

Marina Costa afirmou que muitos trabalhadores precisam arcar integralmente com os custos do bilhete, o que reduz o orçamento que seria destinado para alimentação, educação, lazer, compras e outros itens. "Isso significa menos dinheiro no bolso do trabalhador e menos recursos circulando na economia local", avaliou.

A terapeuta ocupacional Cláudia Alexandrino, de 55 anos, relata que não faz uso do transporte público devido a precariedade e preços elevados do serviço. "A falta de transporte que conectam bairros é precária e os atrasos constantes e a demora entre um e outro inviabilizam o uso. Pois tenho pouco tempo para me deslocar de uma UBS a outra", lamentou.

A solução, segundo Marina Costa, seria um transporte urbano gratuito e com mais opções de veículos. "Se o sistema de transporte fosse gratuito, eficiente, integrado entre diferentes modais, como metrô, trem, ônibus, ciclovias, caminhadas; acessível, com ampla disponibilidade de horários e conforto, mais pessoas utilizariam. Isso resultaria em menos carros nas ruas, redução da poluição ambiental e uma mobilidade urbana mais sustentável", sugeriu.

A Prefeitura de Contagem afirmou em nota que o reajuste ainda não foi oficializado, mas que qualquer alteração busca suprir custos operacionais.

"Quaisquer alterações que vierem a acontecer são relativas aos custos operacionais e insumos necessários para a manutenção do transporte, como os preço do diesel, pneus e demais componentes dos veículos, além do aumento do custo da mão de obra. Os cálculos são feitos com base na fórmula paramétrica, no período de novembro de 2023 a novembro de 2024."

"Contudo, para qualquer aumento ter validade, é necessário a publicação no Diário Oficial de Contagem, DOC, o que até o presente momento, sexta-feira, 27/12, 18h50, não ocorreu", afirmou o município.