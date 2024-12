Seplag anuncia quitação de passivo das férias-prêmio do funcionalismo

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) paga, nesta sexta-feira (27/12), a última remessa de férias-prêmio do funcionalismo público de 2024. No total, 155 servidores recebem o benefício, somando cerca de R$ 5,083 milhões em pagamentos.

De acordo com a Seplag, o pagamento das férias-prêmios foi regularizado, não restando mais nenhum passivo ou valor atrasado para ser quitado. Os atuais pagamentos se referem a novas aposentadorias publicadas e novos valores que vão sendo lançados no sistema de pagamento.







O passivo de férias-prêmio começou a ser quitado, de acordo com a pasta, em setembro de 2021, referente a servidores estaduais com direitos adquiridos até 2004. O pagamento do benefício havia sido paralisado em 2015 e foi retomado pela atual gestão, em 2019.



Em 2021, foi estabelecido um cronograma para pagar todo o passivo registrado em julho daquele ano. Desde então, os pagamentos abrangem 43.374 servidores e totalizam R$ 1,219 bilhão.



Com a regularização do passivo, os pagamentos continuarão sendo realizados mensalmente em 2025, conforme a publicação de novas aposentadorias.

