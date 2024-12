A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou na noite desta sexta-feira (27/12) que 14 rodovias estão parcialmente interditadas em Minas Gerais e quatro totalmente bloqueadas. Entre elas, a MGC-383, em Maria da Fé, no Sul do estado, teve o tráfego interrompido no KM 368 devido à erosão na base do barranco que sustenta a pista, provocando uma depressão.

“Nas últimas quatro horas, a rodovia cedeu 10 centímetros, indicando que o movimento de terra continua”, informou a PMRv em comunicado emitido às 18h40, quando destacou que o trecho estava sinalizado e operava no esquema pare e siga. Funcionários de uma empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) foram ao local para avaliar a situação.

Mais cedo, a Polícia Militar Rodoviária notificou outro ponto crítico. Parte da BR-459, entre Wenceslau Braz e Delfim Moreira, foi totalmente interditada nos dois sentidos, na altura do KM 198, devido ao desmoronamento da rodovia causado pelas fortes chuvas.

No início da tarde, o órgão informou que o acesso por meio dessa rodovia ao estado de São Paulo está sendo direcionado pela MG-350, sentido Delfim Moreira, até a AMG-1915, que dá acesso à BR-459 no KM 212. Na ocasião, também foi informado que a MG-350 estava com restrição de tráfego de veículos de carga acima de 15 toneladas. Logo, esses veículos deveriam seguir pela seguintes estradas: BR-116, MG-173 e MG-295.





Veja todos os trechos bloqueados no estado

Interdições totais:

BR-459 | KM 198 | Wenceslau Braz/Delfim Moreira | Motivo: desmoronamento da rodovia.

MGC-383 | KM 368 | Maria da Fé | Motivo: erosão de talude.

BR-381 | KM 258 | Ipatinga | Motivo: queda de árvore.

MG-430 | KM 10 | Igaratinga | Motivo: queda da ponte sobre o Rio São João.

Interdições parciais:

MG-170 | KM 24,8 | Lagoa da Prata | Motivo: ponte provisória que suporta apenas um veículo por vez.

MG-164 | KM 233 | Itapecerica | Motivo: erosão ocupando o acostamento e parte da via.

MG-129 | KM 179 | Conselheiro Lafaiete | Motivo: afundamento do asfalto devido à queda de barranco.

MGC-482 | KM 220 | Santo Antônio do Pirapetinga | Motivo: queda parcial de pista em sentido crescente. Trânsito fluindo em meia pista.

MG-132 | KM 61 | Cipotânea | Motivo: deslizamento de terra. Fluxo em meia pista no sentido crescente. Risco de progressão de erosão.

AMG-420 | KM 21 | Sra. dos Remédios | Motivo: queda parcial de pista de rolamento. Fluxo em meia pista.

MG-135 | KM 9 | Antônio Carlos | Motivo: afundamento na pista. Asfalto pode continuar cedendo. Fluxo meia pista em sentido crescente.

MG-452 | KM 23 | Oliveira Fortes | Motivo: erosão e desmoronamento de pista. Fluxo em meia pista.

MG-452 | KM 15 | Oliveira Fortes | Motivo: erosões em virtude das chuvas.

MG-452 | KM 12 | Paiva | Motivo: erosões em virtude das chuvas.

MGC-265 | KM 90 | Tocantins | Motivo: queda de barreira.

MG-050 | KM 53,3 | Juatuba | Motivo: erosão no acostamento.

MG-050 | KM 55,2 | Juatuba | Motivo: presença de cratera do lado direito do acostamento.