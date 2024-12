De acordo com a PMMG, a condutora disse para a corporação que perdeu o controle do automóvel ao manobrar ladeira que dá acesso à casa

Um automóvel colidiu de ré contra uma residência no Bairro Professor Izauro, em Rubelita, no Norte de Minas, matou um idoso e deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (27/12). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a condutora do carro, um Fiat Siena, é habilitada, não apresentava sinais de embriaguez e prestou atendimento imediato às vítimas.





Quando a guarnição da corporação chegou ao local, as vítimas já haviam sido levadas ao hospital. O idoso, cuja idade exata não foi divulgada, foi atingido por escombros decorrentes da colisão e teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado para o hospital de Salinas-MG, mas morreu.





Uma das vítimas do acidente sofreu corte profundo na perna esquerda e a outra teve ferimentos leves.

De acordo com a PMMG, a condutora disse para a corporação que, ao manobrar seu veículo na íngreme ladeira que dá acesso à casa, perdeu o controle do automóvel e não conseguiu realizar a frenagem de imediato. Dentro do carro estava também a irmã da motorista, que teve leves ferimentos.