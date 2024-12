Dois irmãos, de três e sete anos, morreram afogados em um sítio no bairro Vale do Sol, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (27/12). As crianças foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto pela mãe e uma vizinha, logo após o acidente, mas, infelizmente, já estavam sem sinais vitais ao chegarem ao local.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Central de Regulação foi acionada no início da tarde. No entanto, quando a equipe chegou ao endereço, a mãe já havia transportado os filhos para a UPA.

Na sala de emergência, os profissionais de saúde tentaram reverter a parada cardiorrespiratória (PCR) das crianças por mais de uma hora, mas, apesar dos esforços, não obtiveram sucesso.

Investigações



Diante da gravidade da situação, a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida, acionou a Polícia Civil, que já iniciou as investigações sobre as circunstâncias do afogamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe esteve na UPA para coletar informações preliminares e que um procedimento foi instaurado para apurar o caso. Mais detalhes serão divulgados à medida que as investigações avançarem.

Solidariedade e alerta



A Prefeitura de Divinópolis manifestou solidariedade à família das vítimas em comunicado oficial. "Neste momento de imensa dor, a Prefeitura de Divinópolis manifesta sua solidariedade à família. Além disso, reforça a importância de medidas de segurança em ambientes aquáticos, um alerta para evitar que novos acidentes como este venham a ocorrer."

A administração municipal também declarou que está à disposição para prestar apoio à família e à comunidade durante este momento difícil.