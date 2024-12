Três pessoas, incluindo uma criança, morreram na manhã desta sexta-feira (27/12) depois de o carro em que estavam capotar e cair dentro de um rio na BR-381, na altura da cidade de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais.





No veículo foram encontrados um homem, de 54 anos, uma mulher, de 35, e uma menina de 9 anos. Os bombeiros também localizaram um gato, único que sobreviveu ao acidente.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) confirmou que a mulher e criança são mãe e filha, mas ainda não se sabe o parentesco do homem. Informou também que o automóvel foi retirado da água e as vítimas enviadas à funerária do município.

O animal também foi deixado aos cuidados do agente funerário para que pudesse ser entregue à família das vítimas.

