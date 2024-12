Uma árvore de grande porte caiu e deixou 273 casas sem luz no bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (27/12).





A árvore caiu na esquina das ruas Senhora da Conceição e Itapetinga, atingiu a rede elétrica e interditou a via pública. O peso das árvores ainda derrubou dois postes de energia elétrica da rua.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte e a retirada da árvore da rua.





Equipes da Cemig estão no local para fazer o atendimento. A expectativa é de que o serviço de energia seja restabelecido ao longo desta sexta-feira (27/12).

Chuva em BH

Todas as regionais da capital já ultrapassaram a média histórica de chuva para o mês de dezembro. Devido à intensidade das chuvas da tarde de quinta-feira (26/12), a Defesa Civil de Belo Horizonte interditou algumas vias por risco de alagamento.

Em dezembro 2024, Belo Horizonte registrou mais do que o dobro do volume de chuva acumulado no mesmo período de 2023. Em dezembro do ano passado, a regional com maior volume de chuva foi a Leste, com 216 milímetros, cerca de 64% do esperado para o mês.

Neste ano, todas as regionais da capital já ultrapassaram a média histórica de dezembro. No Barreiro, o volume de chuva registrado em dezembro é de 417,5 milímetros, ou seja, 123,1% da média do mês. A média climatológica de dezembro é de 339,1 milímetros.

Acumulado de chuva em dezembro até 6h do dia 27/12/2024:

Barreiro: 417,5 (123,1%)

Centro Sul: 391,5 (115,5%)

Leste: 377,2 (111,2%)

Nordeste: 381,2 (112,4%)

Noroeste: 381,6 (112,5%)

Norte: 371,2 (109,5%)

Oeste: 413,2 (121,9%)

Pampulha: 379,0 (111,8%)

Venda Nova: 369,8 (109,1%)

A tendência é que o volume registrado aumente ainda mais até o dia 31. Nesta sexta-feira (27/12), Belo Horizonte amanheceu com chuva em todas as regionais. A previsão indica que o dia será de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora do dia. Durante a sexta, a temperatura não passa dos 27ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 70%, à tarde.