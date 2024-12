Amanheceu chovendo em todas as regionais de Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/12). Nas primeiras horas da manhã de hoje, as regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Pampulha chegaram a registrar chuva moderada.





Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que a sexta seja de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora do dia. Durante a sexta, a temperatura não passa dos 27ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 70%, à tarde.





O temporal que atingiu a capital nessa quinta-feira (26/12) fez o volume de chuva acumulado em dezembro ultrapassar a média histórica para o mês em todas as regionais da cidade. Devido à intensidade das chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte interditou algumas vias por risco de alagamento.





Acumulado de chuva em dezembro*





Barreiro: 417,5 (123,1%)

Centro Sul: 396,3 (116,9%)

Leste: 380,0 (112,1%)

Nordeste: 382,8 (112.9%)

Noroeste: 385,0 (113,5%)

Norte: 372,6 (109,9%)

Oeste: 417,0 (123,0%)

Pampulha: 382,4 (112,8%)

Venda Nova: 372,2 (109,8%)





Válido até 6h do dia 27*

