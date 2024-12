As chuvas que vêm atingindo Belo Horizonte nos últimos dias devem continuar nesta sexta-feira (27/12), segundo a Defesa Civil. A previsão inclui raios e rajadas de vento a qualquer momento do dia, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C.

As precipitações recentes já causaram danos em diversas regiões da capital. No Vale do Jatobá, no Barreiro, a força da água derrubou um muro, fez o piso de um estacionamento de supermercado ceder e arrastou veículos, alguns deles caindo em um córrego.

No Bairro Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte, uma casa de dois andares desabou, deixando quatro pessoas com ferimentos leves. Uma jovem de 15 anos ficou soterrada, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital pelo Samu.

Até esta quinta-feira (24/12), a estação meteorológica de referência em Belo Horizonte registrou 90% do volume de chuva esperado para dezembro, que é de 339,1 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).