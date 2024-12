Carros caem em córrego após chuvas provocarem desabamento no terreno de um supermercado no Barreiro

Dois dias depois de caírem no córrego no Vale do Jatobá, Região do Barreiro, um veículo ainda se encontra no local. Na terça-feira (24/12), um muro desabou no estacionamento do supermercado Catalão devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, levando três carros e uma moto.





Apesar da queda do muro, o supermercado seguiu funcionando normalmente. Não houve feridos. A Defesa Civil informou que, entre 12h30 e 13h15, choveu, na região do Barreiro, 41,1mm, que corresponde a 12,1% do que é esperado para o mês de dezembro.





Curiosos se reuniram na Rua Agenor Nonato nessa quarta-feira (25/12), para verificar o estado dos veículos arrastados pela chuva. Próximo aos carros, também era possível ver um equipamento de academia popular, que foi arrastado do Ginásio Poliesportivo do Vale do Jatobá, a cerca de 300 metros de distância.





Moradores do Barreiro, em Belo Horizonte, afirmam que é comum alagamentos na área. Eles cobram medidas do poder público para melhorar a situação do bairro, como construção de bacias de contenção ou rebaixamento do leito do córrego.

