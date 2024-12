Um muro desabou no estacionamento do supermercado Catalão, no Vale do Jatobá, em meio as fortes chuvas que atingem a região do Barreiro, em Belo Horizonte, por volta do meio-dia desta terça-feira (24/12).

Além do muro, o piso do lugar cedeu. A força da água arrastou veículos – alguns chegaram a cair no córrego.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao local para prestar atendimento.

Apesar da queda do muro, o supermercado seguiu funcionando nesta véspera de Natal.

A Defesa Civil informou que, entre 12h30 e 13h15, choveu, na região do Barreiro, 41,1mm, que corresponde a 12,1% do que é esperado para o mês de dezembro.

O órgão vem alertando sobre a possibilidade de desabamentos e deslizes causados pela água, recomenda que a população fique alerta para os seguintes sinais:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Caso alguns deles sejam identificados, a orientação é desocupar o imóvel imediatamente e ligar para a Defesa Civil, no telefone 199; e, em casos de emergência, buscar o Corpo de Bombeiros no número 193.