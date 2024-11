O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado nesta quinta-feira (28/11) para atender um homem que foi atacado por um cachorro da raça pitbull. De acordo com informações preliminares da corporação, a vítima seria dona do animal. O ataque aconteceu no Bairro Vila Pinho, no Barreiro, em Belo Horizonte.





Ainda conforme os militares, pessoas presentes no local teriam matado o cão após o ataque. O homem teria sido atingido no rosto.





A vítima foi socorrida antes da chegada dos bombeiros. A guarda municipal assumiu a ocorrência.





A ocorrência segue em andamento e a reportagem será atualizada.