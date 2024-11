A polícia procura por dois homens suspeitos de integrarem o grupo criminoso conhecido como “Gangue da Fiorino” que rendeu mãe e filha na porta de uma creche e roubou um carro, nessa quarta-feira (27/11), no bairro Indaiá, na Região da Pampulha de Belo Horizonte. Um homem, de 23 anos, foi preso.





De acordo com a mulher, de 39 anos, ela estava colocando a filha de 4 anos dentro carro quando um veículo Fiat Fiorino se aproximou e estacionou ao lado. Em seguida, três suspeitos desceram, sendo um armado, e ordenaram que ela passasse o celular e as chaves do veículo. Bolsas e outros pertences pessoais também foram levados na ação.





Durante diligências para localizar os suspeitos, a Polícia Militar recebeu informação do endereço onde os envolvidos residem no bairro Suzana.

No local, a avó de um suspeito de 17 anos permitiu a entrada dos militares, que localizaram uma caixa de munições vazia entre os pertences do jovem.





Durante as buscas, a PM foi informada que um segundo suspeito, de 23 anos, morava na mesma rua e estava em um bar na região. Os militares foram ao local e prenderam o homem em flagrante. Com ele, foi encontrado o cartão de crédito da vítima. Questionado, o suspeito admitiu ter participado do assalto e afirmou que o veículo e a arma estavam com um comparsa.





Um terceiro suspeito, de 20 anos, chegou a ser localizado pela polícia em Ibirité, mas percebeu a aproximação dos militares e conseguiu fugir.

O carro da vítima foi localizado horas depois e levado para a sede do batalhão da polícia. De acordo com a PM, a “Gangue da Fiorino” está cometendo uma série de roubos e assaltos em Belo Horizonte e Região Metropolitana. O caso será investigado.