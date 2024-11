Acidente aconteceu na rodovia estadual LMG-744, em Virgolândia, cidade do Vale do Rio Doce

Um motorista, que ainda não foi identificado, morreu carbonizado em um acidente com caminhão de combustível na manhã desta quinta-feira (28/11), na LMG-744, em Virgolândia, cidade do Vale do Rio Doce.





Segundo informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente seguido de incêndio aconteceu na altura do quilômetro 55, em uma descida de serra.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Em imagens divulgadas pela PMRv, é possível ver o veículo tombado na pista da rodovia estadual e a carcaça totalmente incendiada.





Ao menos uma pessoa morreu. Equipes da polícia estão em deslocamento para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

