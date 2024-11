Parte das drogas, computador e celulares apreendidos na casa do traficante

Uma cena espetacular, daquelas que parecem saídas dos filmes de ação, movimentou Cataguases, na Região Leste de Minas Gerais, nessa terça-feira (26/11). Um homem salta o muro de uma casa, chega ao telhado da outro imóvel e começa a correr. Já na rua, ele continua a fuga, escapando de uma perseguição, mas em seguida, surge um policial e o agarra. Os dois caem no chão e o fugitivo é preso. Foi o que aconteceu com um suspeito, de 24 anos, alvo de um mandado de prisão, que seria cumprido pelas polícias Civil e Militar da cidade.





Uma operação foi montada pela PM e Polícia Civil para cumprir o mandado de prisão de um suspeito de traficar drogas no Bairro Vila Reis.





Os policiais chegaram ao local e, ao perceber a presença deles, o suspeito iniciou a fuga correndo para os fundos de sua casa, onde escalou o muro e chegou ao telhado da casa vizinha, por onde correu até chegar à rua seguinte onde acabou sendo preso.





Após a captura, os policiais retornaram à casa do suspeito para finalizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao revistarem a residência, encontraram diversos materiais usados no tráfico de drogas.

Foram apreendidos: cinco pedras grandes de crack, quatro pedras de haxixe, 22 pedras pequenas de crack embaladas para venda, uma bolsa utilizada para a entrega das drogas; quatro celulares; um computador; dois rádios transmissores ( HT); uma balança de precisão; um veículo Jeep Renegade Sport, de placa PEB 0H91; diversas joias; vários sacos para embalagem de drogas, e R$ 3.082 em dinheiro, além de um galão com moedas.





O suspeito foi levado ao Hospital de Cataguases para avaliação médica e, em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil, onde teve o flagrante ratificado e encaminhado para o presídio da cidade.