Bombeiros fizeram buscas pelo leito do rio para localizar homem no Sul de Minas

O corpo de um homem, de 34 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros durante buscas no leito do rio Lourenço Velho, na cidade de Virgínia, no Sul de Minas Gerais, nessa segunda-feira (23/12).





Os militares foram acionados na madrugada de domingo (22/12) devido a uma ocorrência de pessoa desaparecida. Familiares do homem encontraram a motocicleta dele embaixo de uma ponte que corta o rio Lourenço Velho.





Na manhã de ontem, uma guarnição com três bombeiros iniciou as buscas no leito do rio, próximo ao local onde o veículo foi localizado.

Os militares usaram técnicas de buscas submersas, vasculharam galhadas e remansos pelo leito e laterais do rio.





A vítima foi encontrada presa em galhadas a dois quilômetros do local de início das buscas.





O corpo foi deixado sob os cuidados da funerária Santa Virgínia que deu prosseguimento aos trâmites funerários.

