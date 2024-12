A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta terça-feira (24) no bairro João Pinheiro

Um homem, de 32 anos, foi preso por matar a companheira, de 31, a facadas na madrugada desta terça-feira (24/12), no bairro João Pinheiro, região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem relatou que chegou em casa e se deparou com a mulher usando crack com outra pessoa. Ele saiu do imóvel para comprar drogas e, quando voltou, eles começaram a discutir.

No meio da briga, o homem pegou uma faca e golpeou a mulher no pescoço e no tórax. Um vizinho acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a atender a vítima, mas ela morreu pouco depois.





O suspeito tentou fugir depois do crime, mas foi cercado pela polícia e recebeu voz de prisão.





O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado para o IML. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia