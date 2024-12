O Corpo de Bombeiros segue procurando por uma mulher que foi arrastada com o carro por uma enxurrada na cidade de Coronel Pacheco, na Zona da Mata (MG). O caso foi registrado na noite desse domingo (22/12) e as buscas continuam na manhã desta terça-feira (24/12).





Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 52 anos, estava no banco de trás de um carro Volkswagen Fox preto com dois homens, de 37 e 57 anos. Os três tentavam atravessar uma ponte em uma estrada vicinal.





Por causa do elevado nível da água, o carro foi arrastado pela enxurrada. Os dois homens conseguiram sair do veículo e alcançar a margem do rio em segurança. A mulher foi arrastada com o carro e segue desaparecida.





Nessa segunda-feira (23/12), foram realizadas buscas em diversos pontos do rio, mas o veículo e a vítima não foram localizados. As buscas foram retomadas pela manhã.





Em Raul Soares





Na cidade de Raul Soares, também na Zona da Mata, outro carro, com um casal, foi arrastado pela correnteza de um córrego. O caso foi registrado nessa segunda-feira (23/12).





Segundo a Defesa Civil estadual, chovia forte na região no momento em que o casal tentava atravessar uma ponte. O veículo foi localizado mais adiante do local do ocorrido, mas as duas vítimas seguem desaparecidas.





O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal foram acionados. A ocorrência permanece em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Chuva em Minas

Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta terça-feira (24/12), 31 cidades mineiras estão em estado de emergência devido à chuva. Cinco pessoas perderam a vida, 148 estão desabrigadas e 869 desalojadas.