O Corpo de Bombeiros faz buscas por um passageiro de carro que desapareceu na cidade de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, Minas Gerais, na noite desse domingo (22/12).





Segundo os militares, a vítima estava com outras duas pessoas dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza de um rio da região.





O motorista e o outro passageiro conseguiram sair do veículo e alcançar a margem do rio em segurança. O ocupante do banco traseiro ainda não foi localizado.

Ainda na noite de ontem, os bombeiros foram até o local e iniciaram as buscas, mas, devido ao elevado volume de água, o trabalho foi prejudicado.





Na manhã desta segunda-feira (23/12), os militares retomaram as buscas.

