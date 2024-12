Vítimas fatais estavam dentro do carro. Os dois passageiros do ônibus não se feriram

Quatro pessoas morreram em um acidente entre ônibus e carro na madrugada desta quinta-feira (26/12), na BR-135, na altura da cidade de Joaquim Felício, no Centro de Minas.





Segundo informações da Eco135, concessionária que administra a pista, o motorista do ônibus afirmou que seguia na rodovia quando na altura do quilômetro 482 visualizou o carro, que seguia no sentido contrário, rodando na pista.





Minutos depois, o automóvel invadiu a contramão e bateu na lateral na frente do ônibus.

As quatro pessoas que morreram estavam no carro. As duas que estavam no ônibus não se feriram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ainda de acordo com a Eco135, o local está interditado para os trabalhos periciais.