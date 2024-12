Buscas serão retomadas na manhã desta quinta-feira (16/12) no Rio São Francisco

O Corpo de Bombeiros do Norte de Minas foi acionado para ao menos duas ocorrências de afogamento no Rio São Francisco nos últimos dois dias. Dois homens, de 31 e 40 anos, estão desaparecidos e seguem sendo procurados.





No final da tarde de terça-feira (24/12), uma família navegava pelo rio na altura da comunidade de Bom Jardim da Prata, no município de São Francisco. No desembarque da embarcação, a família escorregou e caiu na água próximo a uma bomba de sucção.





A mãe e a filha foram socorridas por terceiros. O condutor da embarcação, um homem de 40 anos, recebeu uma descarga elétrica e submergiu, de acordo com o solicitante.





Devido a falta de visibilidade durante a noite, as buscas começaram na manhã dessa quarta-feira (25/12) com a utilização de embarcação, equipamentos de busca, mergulho e salvamento aquático.

Até o momento, o homem não foi localizado.





Na tarde de ontem, os bombeiros foram acionados no município de Pedras de Maria da Cruz. A namorada da vítima relatou que o casal estava na margem do Rio São Francisco, próximo ao cais da cidade, quando a vítima, um homem de 31 anos, decidiu saltar nas águas e não foi mais visto.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local equipada com embarcação e materiais para busca e resgate de vítimas submersas e iniciaram as buscas.





Devido ao anoitecer, os trabalhos em ambos os locais foram encerrados e serão retomados na manhã desta quinta-feira (26/12).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“O Corpo de Bombeiros orienta a população a evitar nadar, pescar ou realizar qualquer atividade aquática sem a devida supervisão e equipamentos de proteção necessários. Em caso de emergência, ligue para 193, o amigo certo nas horas incertas”, divulgou os militares.