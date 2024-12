Depois de registrar fortes chuvas no Natal, Belo Horizonte está sob alerta nesta quinta-feira (26/12). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital pode ter raios e rajadas de vento de até 50 km/h até a manhã de sexta (27).









De acordo com o órgão municipal, o alerta, válido até às 8h de amanhã, prevê chuva de até 40 milímetros (mm). A média climatológica para a capital em dezembro é de 339,1mm, mas quatro das nove regionais já ultrapassaram a média esperada.









A Região Oeste é a que lidera com 356,4mm até a manhã desta segunda, o que representa 105,1% do total. As regiões Leste, Nordeste e Barreiro também ultrapassaram a média, com 343,4mm, 339,8mm e 354,8mm, respectivamente. Com exceção da Pampulha, que registrou 94,3% da média aguardada, todas as outras regionais já registraram mais de 95% da chuva prevista.









Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu encoberto com chuva a qualquer hora, com possíveis raios e rajadas de ventos ocasionais. A temperatura mínima registrada foi de 18,3ºC e a máxima estimada é de 28ºC. A umidade relativa mínima do ar gira em torno de 30% à tarde.









É recomendado que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.





Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 5h30 do dia 26:





Barreiro: 354,8 (104,6%)

Centro-Sul: 334,4 (98,6%)

Leste: 343,4 (101,3%)

Nordeste: 339,8 (100,2%)

Noroeste: 325,4 (96%)

Norte: 331,8 (97,8%)

Oeste: 356,4 (105,1%)

Pampulha: 319,4 (94,3%)

Venda Nova: 328 (96,7%)





Média climatológica de dezembro: 339,1mm





Recomendações da Defesa Civil de BH