A chuva forte que atingiu diferentes pontos de Minas Gerais causou estragos nessa terça-feira (24/12). Casas foram invadidas pela lama, ruas ficaram inundadas e diversas pessoas passaram a noite de véspera de Natal sem energia elétrica.





Em Virgínia, no Sul de Minas, diversas ruas ficaram alagadas e água e lama invadiram uma casa. A Defesa Civil Municipal, com ajuda de equipes da prefeitura e da Polícia Militar, prestou apoio aos afetados.





Em Belo Horizonte, o muro de um supermercado no bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, cedeu. Além do muro, o piso do lugar cedeu. A força da água arrastou veículos – alguns chegaram a cair no córrego que corta a rua Marciolina Soares Vieira.









Em Carmo da Mata, no Centro-Oeste do estado, o abastecimento de água, energia elétrica, sinal de internet e serviço telefônico foram interrompidos devido à chuva. Segundo a Defesa Civil, os serviços estão sendo restabelecidos gradualmente.





Além disso, foram registradas quedas de várias árvores, 15 postes de energia elétrica e a inundação de aproximadamente 60 residências nos bairros Bom Jesus e Cohab. Nessas áreas, o nível da água superou os dois metros, deixando diversas pessoas desalojadas e com perda total de bens.





Houve ainda a destruição de uma ponte, o que deixou o povoado Coqueiros ilhado. Ao menos 121 pessoas ficaram desalojadas.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas, foram geradas 39 chamadas relacionadas às chuvas no município de Carmo da Mata. A maioria delas relacionadas a vistorias, devido ao transbordo do ribeirão Bom Jesus.





“Foi instalado um Gabinete de Crise, composto por diversos órgãos, para coordenar as ações de resposta e restabelecimento da normalidade no município. Os levantamentos continuam sendo realizados para contabilizar os danos e prejuízos”, informou a Defesa Civil de Minas.

Chuva em Minas

Até o momento, seis pessoas perderam a vida no atual período chuvoso em Minas Gerais. A informação foi confirmada no boletim da Defesa Civil estadual divulgado na manhã desta quarta-feira (25/12). Além disso, 148 estão desabrigadas e 990 estão desalojados. 31 cidades estão em situação de emergência.