Todas as refeições serão servidas gratuitamente

O tradicional almoço de Natal dos restaurantes populares acontece nesta quarta-feira (25/12) em Belo Horizonte, a partir das 11h, no Restaurante Popular I, localizado na Rua Herbert de Souza, próximo à rodoviária. Todas as refeições serão servidas gratuitamente.

Segundo a PBH, são esperadas mais de 3 mil pessoas. O cardápio especial terá arroz com alho, tutu de feijão, lombo ao molho de abacaxi, maionese e salada, além de opções para pessoas que não consomem carne: omelete com cebola e almôndega de lentilha.

Com o apoio do Papai Noel e de voluntários, a prefeitura entregará brinquedos, guloseimas, livros infantis e materiais escolares. Todos os itens foram recebidos ao longo deste mês. Há cerca de 700 presentes para distribuição.

Além do almoço no Restaurante Popular I, as demais unidades também oferecerão a refeição gratuita exclusivamente à população em situação de rua, conforme ocorre aos finais de semana e feriados, cumprindo o compromisso de garantir alimentação todos os dias da semana.

