Após as fortes chuvas que atingiram a região do Barreiro, em Belo Horizonte, no fim da manhã desta terça-feira (24/12), a prefeitura informou que equipes de limpeza atuaram nas ruas Delfino Francisco Xavier e Francisco Martins Marques, que ficaram submersas.

A Defesa Civil informou que foi registrado um volume de chuvas de 41 mm, mais de 12% do que era esperado para o mês, entre 12h30 e 13h15.

Entre as ações esteve a retirada de veículos que foram arrastados pela chuva. O acúmulo de água chegou a derrubar muro e parte do piso do estacionamento de um supermercado no Vale do Jatobá. Com isso, alguns carros acabaram caindo no córrego.

A limpeza contou com a participação da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb), Gerência de Manutenção, BHTrans e Guarda Civil Municipal, e envolveu a desobstrução de vias, retirada de entulhos e a limpeza de bocas de lobo.

Equipes da Defesa Civil vistoriaram oito imóveis para avaliar danos e riscos. Nenhum imóvel foi interditado.