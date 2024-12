Cerca de 12 famílias que perderam parentes no desastre envolvendo um um ônibus na altura do KM286 da BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG), devem participar de uma ceia na noite desta terça-feira (24/12), em Belo Horizonte. Quem oferecerá o banquete da véspera do Natal será a empresa Emtram, proprietária do coletivo acidentado.

De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, o objetivo é proporcionar um pouco de conforto aos familiares das vítimas, que estão na capital mineira realizando os trâmites de liberação dos restos mortais junto ao Instituto Médico Legal (IML).

A ceia, inclusive, ocorrerá em um hotel localizado em frente ao IML, onde os familiares das vítimas estão hospedados. Ainda segundo a assessoria da Emtram, um profissional irá até o local para preparar a ceia.

Além da refeição natalina, a empresa afirma ter disponibilizado apoio psicológico para os parentes das vítimas que viajavam no coletivo. A assessoria da Emtram também informou que contratou um advogado para ajudar nos trâmites legais para a liberação dos corpos no IML.

Maior tragédia ocorrida nas rodovias federais desde 2007

O acidente em Teófilo Otoni, que aconteceu na madrugada deste sábado (21/12), foi o mais mortal já registrado nas rodovias federais que cruzam o país desde 2007, quando os registros começaram a ser computados pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 41 pessoas perderam a vida.

Além do ônibus, um carro e uma carreta bitrem, que transportava dois blocos de granito, envolveram-se na tragédia. Todas as vítimas, no entanto, estavam no coletivo, que incendiou-se com o impacto. O motorista do veículo de carga, que é suspeito de ter causado a colisão, permaneceu foragido durante três dias, mas se apresentou à polícia e foi liberado nesta segunda-feira (23/12).