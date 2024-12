Já com luz do dia, o tamanho da tragédia: ônibus incendiado, carro destruído, a carreta por cima; acidente em Teófilo Otoni, na BR-116, foi trágico

A Emtram — empresa do ônibus da Bahia envolvida no trágico acidente na BR-116, na altura do distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri — divulgou a lista de passageiros, vítimas do desastre envolvendo um carro, uma carreta e o coletivo, que fazia a linha São Paulo/ Elisio Medrado (BA). O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (21/12).

A princípio, de acordo com informações do IML local, a 444 quilômetros da capital, 36 pessoas morreram instantaneamente no acidente e outras duas tiveram as mortes confirmadas após atendimentos hospitalares, totalizando 38 óbitos. A empresa de ônibus retificou esse número ao informar os nomes de 39 passageiros mortos. Quatro estão internados e dois tiveram alta. Contando com o motorista, o coletivo tinha 45 ocupantes. Veja a lista no fim da reportagem.

Em nota, a Emtram lamentou a tragédia e disse que o ônibus trafegava em condição regular, pois “estava com sua revisão em dia e pneus novos, além de possuir sistema de monitoramento”. “A Emtram está à disposição das autoridades e colaborando com toda a investigação e a Polícia Rodoviária Federal já está em posse de vídeo com as imagens das câmeras de trânsito para elucidar as causas do acidente”, informou.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as "informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário".

Após o impacto da pedra contra o ônibus, o veículo de transporte de passageiros se incendiou e um automóvel Fiat Argo que vinha atrás também bateu na carreta, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves.

Lista de pessoas que morreram no acidente

1 JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS FONSECA

2 GERENILDO SILVA DO FONSECA

3 MAX BORGES DOS SANTOS

4 PYETRO ENZO DA SILVA COSTA

5 DELBRA MARIA DA SILVA

6 ROBERTO ALMEIDA BRASILEIRO

7 MARINEIS MARIA DA SILVA DIAS

8 ERINALDO VIEIRA DO AMARAL

9 ANAILDA MARINHO DOS SANTOS

10 PAULO NUNES BISPO OLIVEIRA

11 MARCOS A F COSTA

12 TIBURTINO RIBEIRO DIAS

13 GILEUSA S SANTOS

14 CAMILLY S SANTOS

15 SORAYA DOS SANTOS GUEDES

16 NATANAEL ROBERTO DE SOUZA

17 ALEXANDREDOS SANTOS

18 AMILTON JOSAFA DE SOUZA

19 PABLO VINICIUS SILVA

20 SELMA SOARES DE JESUS

21 RITA DE SOUSA SANTOS

22 ANTONIVAL G DOS SANTOS

23 RISIA ROSA ROCHA

24 JOSEMAR DO CARMO RIBEIRO

25 RAI FREIRES SILVA

26 UANDERSON DA SILVA

27 SELMA BATISTA DE MORAES PRATES

28 ROBSON DOS SANTOS SILVEIRA

29 FABIO ALVES PRATES

30 CLAUDINEI DOS SANTOS

31 CAIO NOVAIS SANTOS

32 LUIZ GUSTAVO PRATES BATISTA

33 MILENA BRITTO

34 SHIRLEY DA SILVA FERREIRA

35 JOSINALDO PEREIRA

36 VALENTINA DE JESUS PEREIRA

37 BIANCA DE JESUS FERREIRA

38 KARINE BOLDRINI

39 WEBERTON DA SILVA RIBEIRO

Hospitalizados

INGRID ALVES DOS SANTOS

LAURA AMARAL MARINHO

FLEDSON JOSE DOS SANTOS SILVA

PEDRO BOLDRINI LIMA

Alta hospitalar

NATALICIO ARAUJO RAMOS

GILBERTO GOMES DE SOUZA

