Um policial militar deu uma paulada em um motociclista que tentava fugir de uma blitz em Conselheiro Lafaiete (MG). O vídeo do episódio foi gravado e divulgado pelo batalhão responsável pelo bloqueio, e depois alterado após repercussão nas redes sociais.

????VEJA: Vídeo flagra fuga de motociclista durante lançamento da Operação Cavalo de Aço em Conselheiro Lafaiete, no interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/JdBVbaTnTt — α??x (@alexlimareal) December 20, 2024





Não é claro se a ação foi encenada ou espontânea. Procurada, a PM-MG não comentou o caso.





A gravação foi feita para anunciar o início da Operação Cavalo de Aço na cidade, que tem como objetivo coibir crimes cometidos com motocicletas. No vídeo, o agente do 31º Batalhão da PM mineira afirma que a ação tem como objetivo também "coibir a perturbação do sossego que essas motocicletas têm trazido para a população de bem aqui de Conselheiro Lafaiete".

"Vai aqui um recado para aquele condutor que está com a motocicleta irregular. Se você continuar com essa prática, você vai ter problemas com a Polícia Militar", diz o tenente identificado apenas como Dinei.

Segundos depois da fala, uma motocicleta com alto ruído passa em alta velocidade por trás do agente e é interceptada por um PM que dá uma paulada com um material rígido no motociclista. O condutor do veículo cai no chão e é detido.