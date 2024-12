Um casal e dois filhos morreram neste sábado (21/12) após o carro em que a família estava bater de frente com uma carreta na BR-040, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. Única sobrevivente, uma criança teve ferimentos graves.

O homem de 57 anos e a mulher dele, de 35, ficaram presos às ferragens. O filhos, um menino de 11 e uma bebê de 1 mês, também precisaram ter o corpos desencarcerados.

O outro filho do casal, um garoto de 5 anos, sobreviveu, mas foi socorrido em estado grave e levado ao pronto-socorro do município pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Posteriormente, a criança foi transferida de helicóptero para o Hospital de Base, em Brasília.

A família, que é do Distrito Federal, viajava levando um cachorro, que também morreu no acidente quando o carro colidiu com a carreta na altura do KM 44 da rodovia.

O motorista da carreta não ficou ferido. Equipes da PRF e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local.





