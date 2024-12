Presidente escreveu mensagem de solidariedade com as vítimas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o acidente que matou mais de 30 pessoas na BR-116, na altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, neste sábado (21/12). O mandatário prestou solidariedade aos familiares das vítimas e colocou o governo federal à disposição da prefeitura e do governo de Minas Gerais.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se… — Lula (@LulaOficial) December 21, 2024

“Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário”, escreveu Lula.

Por volta das 13h o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encerrou o trabalho de remoção das vítimas do acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta. A corporação estimou que quase 40 pessoas morreram carbonizadas no local. "Ocorre que devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de vítimas", afirmou o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta de 3h30. Uma das possíveis causas do acidente teria sido o desprendimento de um grande bloco de granito da carreta que o transportava, atingindo o ônibus, que seguia no sentido contrário da rodovia.

O governador Romeu Zema (Novo) também prestou solidariedade aos familiares das vítimas, e afirmou que o governo trabalha para acolher os enlutados de forma “mais humanizada possível”.

“Determinei a mobilização total do Governo de Minas Gerais no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas Forças de Segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência”, disse Zema.

Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também lamentou o acidente. “Com profundo sentimento de tristeza, fui informado da morte de ao menos 30 pessoas em razão de um grave acidente em Teófilo Otoni. Solidarizo-me com a dor, nesse momento difícil, dos familiares e dos amigos das vítimas”, escreveu o senador mineiro.