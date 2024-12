Destroços, roupas e objetos pessoais espalhados no local do desastre da BR-116, em Teófilo Otoni (MG)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encerrou os trabalhos de remoção das vítimas fatais do acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta, que aconteceu neste sábado (21/12), na BR-116, na altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Uma câmera de segurança captou o momento do acidente. Veja:

A corporação estimou que ao menos 30 pessoas morreram carbonizadas no local. "Ocorre que devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de vítimas", afirmou o Corpo de Bombeiros.

Um guincho já esteve no local para retirar as ferragens para a liberação da rodovia, que foi interditada. O acidente ocorreu por volta de 3h30. De acordo com informações dos Bombeiros Militar, um dos pneus do veículo de transporte de passageiros que vinha de São Paulo estourou, causando o acidente.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se solidarizou com os parentes e amigos das vítimas da tragédia.