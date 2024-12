A jovem Joicy Heitor Santos, de 22 anos, morta a facadas em sua residência, na noite de quarta-feira (18/12), foi sepultada no início da noite dessa quinta (19/12), no Cemitério Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro. A violência do caso chocou a cidade, de cerca de 60 mil habitantes.





Por meio de um buzinaço com algumas motocicletas, amigos de Joicy prestaram homenagem a ela, no momento que seu caixão passou por via pública entre o local do velório e o cemitério, onde foi sepultada por volta das 19h. Vídeos com imagens da homenagem circulam na Internet.





O principal suspeito é o namorado da vítima, de 20 anos, que está foragido. Ele e a jovem estariam em um relacionamento há aproximadamente cinco meses.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial para apurar a morte da jovem registrada na noite da última quarta-feira, em casa do bairro Alto Boa Vista, em Frutal. "Na ocasião, a perícia oficial deslocou ao local dos fatos, onde foram realizados os trabalhos de praxe e providenciada a remoção do corpo ao Posto Médico-Legal para ser submetido ao exame de necropsia.





A PCMG realiza oitivas e demais diligências necessárias à elucidação do caso e não descarta nenhuma linha de investigação.





O que diz o BO da PM





Quem encontrou o corpo de Joyce Heitor Santos, segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), foi um amigo dela. A jovem foi localizada com cortes em várias partes do corpo e três perfurações no tórax. O celular dela estava embaixo do corpo.





A moto usada para a fuga do criminoso, uma Honda Titan azul, ainda conforme a PM de Frutal, foi localizada na Avenida Homero Alves, na altura do número 429. No local, havia marcas de sangue no chão.

Já na residência onde ocorreu o feminicídio, policiais militares apreenderam vários objetos do suspeito, como documentos, roupas, garrafão de água escrito com o nome dele e porções de maconha.