As farmácias regionais da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) estão com 54 medicamentos com status de abastecimento crítico. O estoque disponível é capaz de atende a 40% da demanda. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é composto por 281 itens, de acordo com a SES.





Outros 15 itens que também compõem o CEAF foram entregues com abastecimento classificado como parcial. Esses medicamentos têm distribuição capaz de cobrir entre 41% e 79% da demanda. Conforme a SES-MG, a maior parte dos medicamentos tiveram o abastecimento regular, o que corresponde a 212 itens.





Entre os motivos descritos pela pasta da saúde para o abastecimento parcial e crítico de medicamentos estão o atraso na entrega pelo fornecedor e pelo Ministério da Saúde. Um dos medicamentos em abastecimento crítico, conhecido como Laronidase e responsável por 10% dos atendimentos mensais, tem entrega prevista para esta quinta-feira (20/12).





De acordo com a SES-MG, diversos fatores podem influenciar no abastecimento de remédios nos estabelecimentos dispensadores. “Entre eles estão o processo de aquisição, logística, disponibilidade de insumos farmacêuticos, desvios de qualidade e atrasos na entrega pelos fornecedores. Esses fatores podem resultar na escassez de medicamentos disponíveis para o usuário final”, detalha em nota.





De acordo com a pasta da saúde, o aplicativo MGApp atualiza diariamente a disponibilidade dos itens. A SES-MG ressalta que os medicamentos em estado crítico são divididos em três grupos. O primeiro grupo é o 1A, que são itens com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal.





Já o 1B são medicamentos com aquisição sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, com ressarcimento do Ministério da Saúde por meio da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC). O outro grupo é o 2, que são remédios om financiamento e aquisição sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja a lista completa de medicamentos com abastecimento crítico







Medicamentos Justificativa Geral

(Dist. Mensal) ADALIMUMABE 40 MG ORIGINADOR (SERINGA PREENCHIDA) Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde BOSENTANA 125 MG Atraso na entrega pelo Fornecedor BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50 MCG Atraso na entrega pelo Fornecedor BROMOCRIPTINA 2,5 MG Em processo de aquisição BUDESONIDA + FORMOTEROL 400 + 12 MCG PO INALATORIO Em processo de aquisição BUDESONIDA + FORMOTEROL 200+6 MCG PO PARA INALAÇÃO Em processo de aquisição CALCIPOTRIOL 50 MCG/G Aguardando entrega pelo Fornecedor CALCITONINA 200 UI Aguardando entrega pelo Fornecedor CICLOFOSFAMIDA 50 MG Em processo de aquisição CLOBAZAM 10 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME Atraso na entrega pelo Fornecedor CLOBETASOL 0,5 MG/G SOL. CAPILAR Em processo de aquisição COLISTIMETATO SODICO 1.000.000 UI Em processo de aquisição COMPLEMENTO ALIMENTAR LÁCTEO ISENTO DE SACAROSE (ADOLESCENTE/ADULTO) Em processo de aquisição COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ FENILCETONÚRICOS (PACIENTES ADULTOS, GESTANTES E ADOLESCENTES) Aguardando entrega pelo Fornecedor DANAZOL 100 MG Em processo de aquisição DAPAGLIFLOZINA 10 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor DEFERASIROX 125 MG Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde DESFERROXAMINA 500 MG - INJETÁVEL Em processo de aquisição DESMOPRESSINA 0,1 MG COMPRIMIDO Em processo de troca de apresentação ou fabricante junto ao fornecedor DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde DESMOPRESSINA 0,2 MG COMPRIMIDO Em processo de troca de apresentação ou fabricante junto ao fornecedor ELTROMBOPAGUE 50 MG Em processo de aquisição ETOSSUXIMIDA 50 MG/ML Atraso na entrega pelo Fornecedor FÓRMULA INFANTIL (LACTENTES/CRIANÇAS) 1,0 Kcal/ml Aguardando entrega pelo Fornecedor FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS Em processo de aquisição FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE (DE 0 A 36 MESES) Aguardando entrega pelo Fornecedor FUMARATO DE DIMETILA 120 MG Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde GANCICLOVIR 500 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor GENFIBROZILA 900 MG Em processo de aquisição ILOPROSTA 10 MCG/ML Aguardando entrega pelo Fornecedor ISOTRETINOÍNA 10 MG Em processo de aquisição KIT PARA INFUSÃO INFLIXIMABE Atraso na entrega pelo Ministério da Saúde LARONIDASE 0,58 MG/ML Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde (agendado para 20/12) LEUPRORRELINA 45 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor MORFINA LC 60 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor MORFINA 10 MG/ML Atraso na entrega pelo Fornecedor NAPROXENO 250 MG Em processo de aquisição OCTREOTIDA 0,1 MG/ML Aguardando entrega pelo Fornecedor PENICILAMINA 250 MG Em processo de aquisição PIRIDOSTIGMINA 60 MG Aguardando entrega pelo Fornecedor RIVASTIGMINA 9 MG ADESIVO Atraso na entrega pelo Ministério da Saúde ROMOSOZUMABE 90 MG/ML Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde SALMETEROL + FLUTICASONA 25/125 MCG Aguardando entrega pelo Fornecedor SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 MCG Atraso na entrega pelo Fornecedor SUPLEMENTO DE CARBOIDRATO À BASE DE MALTODEXTRINA Em processo de aquisição SUPLEMENTO DE EMULSÃO LIPÍDICA Aguardando entrega pelo Fornecedor SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO LÍQUIDO ATÉ 2 KCal/ml Em processo de aquisição TOBRAMICINA 60 MG/ML Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde TRIEXIFENIDIL 5 MG Atraso na entrega pelo Fornecedor TRIPTORRELINA 22,5 MG Atraso na entrega pelo Fornecedor USTEQUINUMABE 45 MG (0,5 ML) Aumento de consumo VEDOLIZUMABE 300 MG Atraso na entrega pelo Ministério da Saúde ZIPRASIDONA 40 MG Atraso na entrega pelo Ministério da Saúde

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos